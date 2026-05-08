На увеличение посевных площадей в Свердловской области направили свыше 177 млн

Губернатор Свердловской области Денис Паслер направил уральским аграриям свыше 177 млн руб. субсидий на увеличение посевных площадей в регионе, сообщили в областном департаменте информационной политики. Средства направлены из бюджетов регионального и федерального уровней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В рамках 20 проектов мелиорации планируется увеличить площади посевов на 3 тыс. га, а также урожайность полей. Поддержку получат агропредприятия Ирбитского муниципального образования, муниципального округа Богданович, Артинского и Талицкого муниципальных округов. «Мелиорация позволяет увеличить объем собираемого с полей урожая, в том числе с помощью капельного полива. Также средства будут направлены на реализацию культуртехнических мероприятий, которые позволят увеличить площади посевов яровых и кормовых культур»,— сказал Денис Паслер.

За счет проведения культуртехнических мероприятий будет вовлечена в оборот наибольшая площадь сельскохозяйственных угодий — всего 2 тыс. га. Площадь в 490 га в оборот вернут в результате реконструкции, техперевооружения, а также строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования. Площадь пашни, на которой проведут известкование кислых почв, составит 550 га.

Напомним, всего в 2026 году на Среднем Урале планируется вернуть в оборот около 20 тыс. га сельхозземель. Субсидии уже выделены шести муниципалитетам: Верхотурскому, Пышминскому, Режевскому, Тавдинскому, Талицкому округам и Сухому Логу. В следующем году аграрии на этих территориях смогут начать освоение 10,2 тыс. га земли.

Ирина Пичурина