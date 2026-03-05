Около 20 тыс. га сельхозземель на Среднем Урале собираются вернуть в оборот

В 2026 году на Среднем Урале планируется вернуть в оборот около 20 тыс. га сельхозземель, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер в своем Telegram-канале. Он отметил, что результат достигнут благодаря сотрудничеству с Минсельхозом РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Субсидии уже выделены шести муниципалитетам: Верхотурскому, Пышминскому, Режевскому, Тавдинскому, Талицкому округам и Сухому Логу. В следующем году аграрии на этих территориях смогут начать освоение 10,2 тыс. га земли. «В этой работе важна инициатива глав муниципальных образований, ответственность на каждом этапе этого длительного процесса. Тем более, что госпрограмма эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения реализуется при минимальной нагрузке на местные бюджеты: софинансирование со стороны муниципалитетов составляет всего 0,1%»,— сказал глава региона. В ближайшие пять лет планируется освоить более 175 тыс. га.

Губернатор подчеркнул, что данное направление является важной частью стратегии развития агропромышленного комплекса (АПК) региона. Вовлечение земель в оборот позволит расширить посевные площади яровых и кормовых культур, а также увеличить объем сельскохозяйственной продукции.

По данным Россельхозбанка, совокупная инвестиционная емкость проектов в регионах УрФО на период с 2026 до 2030 года оценивается в 44,9 млрд руб. В Свердловской области планируется реализовать шесть проектов на 19,2 млрд руб.: в регионе будут созданы комбикормовый завод, хлебобулочное предприятие, тепличный комбинат и места разведения рогатого скота.

Ирина Пичурина