«Аэрофлот» отменит некоторые рейсы из-за приостановки работы 13 аэропортов

«Аэрофлот» корректирует расписание полетов из-за приостановки работы аэропортов южных регионов. Ранее Минтранс сообщил о падении БПЛА на здание филиала «Аэронавигация Юга России», после чего 13 аэропортов приостановили прием и отправку рейсов.

« Аэрофлот вынужденно корректирует расписание путем переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов, — сообщили в компании. — Часть рейсов направлены на запасные аэродромы».

Международные рейсы из аэропортов других регионов выполняют в прежнем режиме, однако «возможно увеличение продолжительности некоторых рейсов».

Пассажиров попросили перед выездом в аэропорт проверять статус рейса на сайте перевозчика и онлайн-табло авиагавани.