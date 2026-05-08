Рекордное число беспилотников атаковало Курскую область

За прошедшие сутки — в период с 9:00 четверга до 9:00 пятницы, 8 мая, — в Курской области сбили 147 беспилотников различных типов. Кроме того, 79 раз артиллерией были атакованы отселенные районы, 19 раз беспилотники атаковали регион с применением взрывных устройств. Сводку по оперативной обстановке опубликовал губернатор Александр Хинштейн в мессенджере «Макс».

Погибших и пострадавших в результате атак ВСУ нет. В селе Афанасьево Обоянского района повреждены два домовладения и линия электропередачи, но электроснабжение уже восстановлено. В поселке Березняк Хомутовского района поврежден фасад дома. В поселке Хомутовка пострадало защитное ограждение на газораспределительной станции, но газоснабжение нарушено не было. Также в результате прилета дрона в Рыльске был перебит провод электроснабжения, а в деревне Успешное Рыльского района повреждены фасады двух домов.

«Ъ-Черноземье» сегодня сообщил, что в ночь на 8 мая силы ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат над Ельцом в Липецкой области. При падении обломков был частично поврежден частный дом. Взрывной волной выбило окно, и осколки ранили 9-летнего мальчика.

Денис Данилов