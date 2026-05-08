Два альпиниста погибли при извержении вулкана Дуконо в Индонезии

Два иностранных туриста погибли на востоке Индонезии из-за извержения вулкана Дуконо. Об этом сообщили власти региона, передает портал Detik.

Начальник полиции острова Северная Хальмахера сообщил, что погибли альпинисты — граждане Китая и Сингапура. По его словам, вблизи вулкана остаются заблокированными около 20 человек. Спасательные службы проводят операцию в районе бедствия.

Согласно данным Центра вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф Индонезии (PVMBG), извержение вулкана произошло в 2:41 мск. Пепел поднялся на высоту около 10 тыс. метров над кратером.

Вулкан Дуконо считается одним из самых активных в Индонезии и регулярно выбрасывает пепел. Высота вулкана – 1,3 км над уровнем моря. На его вершине расположены семь кратеров. Сегодняшнее извержение стало одним из наиболее мощных за последнее время.