«Ведомости»: сенатор Пушков может покинуть Совфед после выборов в сентябре

Член комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Алексей Пушков может покинуть верхнюю палату парламента после сентябрьских выборов. Политик не подавал документы для участия в праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в заксобрание Пермского края, которое он представляет, пишут «Ведомости». Источник издания сообщил, что пермский парламент готовится делегировать в Совфед другого кандидата.

По словам собеседника газеты, новым сенатором от региона может стать замглавы Федеральной антимонопольной службы Тимофей Нижегородцев. Он работает в ФАС с 2005 года. С 2007 по 2020 год господин Нижегородцев возглавлял управление соцсферы и торговли, а на текущей должности работает последние шесть лет, курирует, в том числе вопросы здравоохранения и непроизводственных услуг.

«Ведомости» отмечают, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин — тоже выходец из ФАС. В 2009 году, в возрасте 26 лет, он возглавил управление по Пермскому краю. В 2013-м будущий глава региона был назначен главой управления контроля топливно-энергетического комплекса ФАС и проработал на этом посту до назначения врио губернатора в 2020-м.