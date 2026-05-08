Директором Шадринского училища в Екатеринбурге назначен Руслан Фатхисламов

В Екатеринбурге Свердловское художественное училище им. И.Д. Шадра возглавил Руслан Фатхисламов, сообщили в министерстве культуры Свердловской области.

Руслан Фатхисламов (справа) Фото: СХУ им. И. Д. Шадра / минкульт Свердловской области Кирилл Савин Фото: ЦТНК / минкульт Свердловской области

Руслан Фатхисламов имеет образование педагога в сфере художественного образования, является членом областного отделения Союза художников России. Он также занимался организацией мастер-классов для молодых художников, был членом жюри в конкурсах для учащихся художественных школ. «Руслан Магданович активно участвует в развитии творческих проектов и поддерживает современные тенденции в искусстве. Его профессиональный путь связан с развитием художественного образования на Урале»,— отметили в министерстве.

Кроме того, как сообщили в ведомстве, новым руководителем Центра традиционной народной культуры (ЦТНК) Среднего Урала назначен Кирилл Савин. Он закончил Уральский федеральный университет по специальности «культурология». Изучением и сохранением традиционной культуры Урала он занимается более 15 лет, участвуя в фольклорно-этнографических экспедициях. Ранее он занимал пост замдиректора в Режевском историческом музее, а в ЦТНК прошел путь от методиста до директора.

