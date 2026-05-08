«С кипящего котла сорвало крышку»

В Европе начинают праздновать День Победы. В прошлом году президент Дональд Трамп утвердил 8 мая праздничным днем также и в США. Поскольку дата некруглая, особые торжества не запланированы. На этом фоне данные опросов по всему миру показывают возрастающие опасения относительно новой мировой войны. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что эти опасения не напрасны.

Прогрессивное человечество начинает отмечать 81-ю годовщину победы над фашисткой Германией на фоне большой дискуссии о том, что третья, а, может быть, уже и четвертая мировая война на самом деле давно идет. В этом году данная тема получила как бы дополнительный импульс. Почему, понятно: ситуация на планете Земля явно непростая. С одной стороны, она имеет тенденцию к ухудшению, а с другой, появилась и надежда, что на смену плохому, наконец-то, придет и хорошее.

В этой связи нужно, наверное, напомнить, что до сих пор официально было принято считать, что мировая война — это обязательно столкновение между сверхдержавами, в том числе с применением ядерного оружия. Концепция устарела так же, как и все существующие мировые институты и их идеологическое наполнение. Ядерное оружие исключает прямую конфронтацию между сильными мира сего, однако появилась возможность вести боевые действия через так называемые прокси-силы.

Есть и еще один современный термин — гибридные войны, которые также ведутся за сферы влияния. Началось все это в эпоху холодной войны, которую можно посчитать третьей мировой. И вот сейчас наступила четвертая: горячее противостояние в Европе, пылает Ближний Восток, Индия и Пакистан (к слову, ядерные державы) пытались немного повоевать. Обсуждается операция Китая против Тайваня и так далее.

Возможно, мировой войны еще нет. Но мировой кризис налицо.

С кипящего котла, наконец-то, сорвало крышку. Мировые институты, как было сказано выше, полностью обанкротились: мирить страны, урегулировать споры, решать гуманитарные проблемы больше некому. Тем не менее свято место пусто не бывает, вакуум быстро заполняется. Появился тот, кто возглавил процесс обрушения старого мира, и имя ему Дональд Трамп, человек-бульдозер. Кто-то же должен был это сделать. Может быть, это не так плохо, что это именно он. Все-таки США — правовое государство, которое не даст ему особенно разгуляться, а то так ведь, действительно, последствия могут оказаться плачевными.

Иными словами, то, что сейчас происходит, должно было случиться. Мировое правительство на основе всеобщего консенсуса создать не удалось, значит, должность председателя земного шара достается сильнейшему. Возможно, властью придется поделиться с кем-то. Но что-то делать точно надо, а то до настоящей мировой войны действительно совсем не далеко.