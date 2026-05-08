В челябинском госкомитете охраны памятников культуры назначен врио руководителя

Временно исполняющей обязанности председателя госкомитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области назначена Надежда Степанова. Она также будет совмещать эту работу с должностью заместителя. Соответствующее постановление губернатора Алексея Текслера опубликовано на портале правовой информации.

В документе сказано, что за временное руководство ей установят оклад и выплатят надбавки.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», предыдущий руководитель госкомитета Алексей Федичкин покинул должность по собственному желанию в конце апреля этого года.

Ольга Воробьева