В администрации Томска остался один первый вице-мэр

8 мая Николай Глебович последний день отработает в должности первого вице-мэра Томска. Об этом сообщил «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на сотрудника пресс-службы городской администрации.

По данным источника, господин Глебович уволился по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами. Официального сообщения об отставке пока нет.

Пост первого вице-мэра Николай Глебович занял в апреле 2025 года. До этого он работал заместителем главы города.

Как писал «Ъ-Сибирь», ранее у мэра Томска был один первый заместитель. В феврале 2026 года по инициативе главы города Дмитрия Махини гордума утвердила новую структуру муниципальной власти с двумя первыми вице-мэрами. Полномочия между ними предполагалось распределить «с учетом приоритетности и оперативности решения вопросов». Вскоре пост первого заместителя главы города занял Владимир Радул.

Валерий Лавский