Гордума Томска поддержала кандидатуру Владимира Радула на пост первого вице-мэра

Городская дума Томска согласовала Владимира Радула на пост первого вице-мэра. Обсуждение кандидатуры прошло на сессии муниципального парламента 27 марта, регламент работы гордумы не предполагал голосования по этому вопросу.

В настоящее время господин Радул занимает пост заместителя главы города по безопасности и общим вопросам. Как пояснил, представляя депутатам его кандидатуру, мэр Томска Дмитрий Махиня, после назначения Владимира Радула первым вице-мэром должность вице-мэра по безопасности и общим вопросам будет сокращена.

«Мера своевременна, Владимира Владимировича (Радула.— «Ъ») поддерживаем, ему удачи. Извините, что оклад остался тот же»,— заметил в ходе обсуждения руководитель фракции «Единой России» Максим Резников.

После назначения у Дмитрия Махини будут два первых заместителя — Владимир Радул и Николай Глебович.

Валерий Лавский