Опоздавший со сроком сдачи ЖК в Екатеринбурге девелопер подал в суд на дольщиков

Застройщик «СЗ Максимум» (входит в ГК «Икар») подал иски в суд к дольщикам жилого комплекса «Центральный парк» в Екатеринбурге, требуя возврата займов на первоначальный взнос. Компания планирует перенести сроки сдачи домов на сентябрь 2026 года, однако часть клиентов, отказавшихся подписывать допсоглашение о переносе, уже получили претензии с требованием вернуть средства, пишет издание 66.ру.

Сдача малоэтажных домов на ул. Амундсена изначально была запланирована на конец 2025 года. Как рассказали в пресс-службе компании изданию, причины задержки не зависят от застройщика. Дольщикам было предложено оформить допсоглашения о переносе срока выдачи ключей на сентябрь 2026 года. По данным портала, на одной из встреч с риелторами, коммерческий директор ГК «Икар» Владимир Щеколдин заявил, что выплаты неустоек дольщикам могут обойтись компании в 550–600 млн рублей за девять месяцев. «Мы ни в коем случае не препятствуем законному праву каждого участника получить неустойку за перенос сроков передачи квартир, но призываем их не отвлекать денежные средства от финансирования строительства домов и просим направлять свои требования по компенсационным выплатам после того как квартиры передадут собственникам», — цитирует издание пресс-службу компании.

Сообщается, что около трети покупателей оформили беспроцентные займы у совладельца застройщика Александра Бураковского для внесения первоначального взноса. Стоимость квартир для таких клиентов выросла на 9%, а погашение займа должно было произойти автоматически в декабре 2025 года после получения ключей. После начала претензий со стороны дольщиков Владимир Щеколдин предложил заемщикам либо подписать соглашение о переносе сроков, либо вернуть деньги.

Дольщикам, взявшим займы и не подписавшим новые соглашения, якобы направлено требование вернуть долг со ставкой 25% годовых. В случае отказа спор будет решаться в суде. Так, например, в Чкаловском райсуде Екатеринбурга есть информация о двух исках о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору, где истцом выступает Александр Бураковский.

При этом в Академическом райсуде Екатеринбурга подано шесть исков к ООО «Специализированный Застройщик "Максимум"» от физлиц, связанных с защитой прав потребителей.

