Средства ПВО за ночь сбили над Россией 264 беспилотника ВСУ

Средства ПВО за ночь сбили 264 беспилотника ВСУ над регионами России. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

С 00:00 до 7:00 мск БПЛА были уничтожены над Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Тульской, Смоленской, Рязанской, Ростовской, Липецкой и Ярославской областями. Также дроны перехватили над Краснодарским краем, Крымом, Татарстаном, Московским регионом, над Азовским и Черным морями.

С ночи средства ПВО уничтожили более 20 беспилотников на подлете к Москве. Вводились ограничения на полеты в аэропортах Домодедово и Внуково. В нескольких районах Московской области объявили режим беспилотной опасности.