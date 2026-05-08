В Пермском крае БПЛА атаковали промышленные предприятия

Промышленные предприятия в Пермском крае подверглись атаке беспилотников. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин. Сотрудников эвакуировали.

«На промышленные площадки Пермского края совершен прилет вражеских беспилотников, — сообщил глава региона. — По предварительной информации жертв и пострадавших нет».

В регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности. Губернатор призвал местных жителей при включении «локальных систем оповещения» отправляться в укрытие. Таковым, по его словам, может быть «любое помещение заглубленного пространства: подвалы и цокольные этажи домов и капитальных строений, подземные переходы и парковки, первые этажи подъездов многоквартирных жилых домов».