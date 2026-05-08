Восемь рейсов отменены в аэропорту Сочи, более 20 полетов задержаны

Из-за действующих временных ограничений в аэропорту Сочи задерживаются порядка 27 рейсов на прилет и вылет, об этом свидетельствуют данные онлайн-табло. Еще восемь рейсов на вылет отменены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В настоящее время в аэропорту Сочи задержаны 12 рейсов на прилет, в число которых вошли рейсы из Уфы, Москвы, Орска, Санкт-Петербурга и Тюмени. На вылет задерживаются по меньшей мере 15 рейсов в Екатеринбург и Оренбург, Тбилиси, Анталью, Москву и другие города.

В аэропорту Сочи также отменили восемь рейсов на вылет в Ноябрьск, Челябинск, Калугу и Махачкалу, а также в Санкт-Петербург и Минеральные Воды.

Временные ограничения в воздушной гавани ввели в соответствии с требованиями безопасности утром 8 мая.

Кристина Мельникова