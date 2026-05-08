«ЦПИ — Ариант» требует 96,6 млн рублей с компании экс-совладелицы холдинга

Арбитражный суд Челябинской области принял к производству заявление «Центра пищевой индустрии — Ариант» о включении в реестр требований 96,6 млн руб. в рамках дела о банкротстве ООО «Консультанты Урала». Компания принадлежит Елене Кретовой, бывшей совладелице холдинга «Ариант» и дочери его основателя Александра Аристова. Информация отображена в картотеке арбитражных дел.

Требования нового кредитора будут рассмотрены 24 июня без проведения заседания и вызова участников дела. Заявление о признании «Консультантов Урала» несостоятельными подала национализированная агрофирма «Южная», входившая в «Ариант». Она заявила о задолженности на сумму 429,6 млн руб., которая включает основной долг в размере 354,6 млн руб. и 72,4 млн руб. процентов за пользование займом и чужими деньгами.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в апреле Арбитражный суд Челябинской области ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Консультанты Урала».

Виталина Ярховска