В Челябинске ввели новые ограничения для самокатчиков

Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения администрации Челябинска расширила зоны запрета и ограничения скорости движения электросамокатов. Изменения направили операторам кикшеринга, сообщает пресс-служба мэрии.

В администрации отмечают, что сервисам в ближайшее время необходимо внести поправки в программное обеспечение, после чего новые ограничения начнут действовать. Передвигаться на электросамокатах будет запрещено еще на 29 участках. Среди них — Театральная площадь и площадь Революции, территории у главного корпуса ЮУрГУ и у ледовой арены «Трактор», несколько скверов, а также отрезки улиц Красной, Цвиллинга, Советской, Пушкина, Сони Кривой, Елькина, Воровского и других.

Еще на 25 участках скорость электросамокатов будет ограничена до 12 км в час. Сюда входят отрезки улиц Татьяничевой, Тернопольской, Энтузиастов, Энгельса, Володарского, Цвиллинга, Пушкина, Елькина, Труда, Коммуны, Сони Кривой, Витебской, Плеханова и других. С полным списком можно ознакомиться на сайте администрации.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, депутаты Законодательного собрания Челябинской области ввели административную ответственность за нарушение правил езды на электросамокатах и их содержания. Требования касаются пользователей и операторов.

Виталина Ярховска