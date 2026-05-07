Трамп рассказал об успешной встрече с президентом Бразилии Лулой да Силвой

Встреча президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы и его американского коллеги Дональда Трампа прошла успешно, заявил глава Белого дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Elizabeth Frantz / Reuters Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

«Мы обсудили множество вопросов, в том числе торговлю и, в частности, тарифы»,— написал господин Трамп в Truth Social. Он также отметил, что представители Бразилии и США планируют провести встречу, чтобы обсудить ключевые моменты. Американский президент добавил, что в ближайшие месяцы будут назначены дополнительные встречи.

В сентябре 2025 года Лула да Силва провел виртуальную встречу стран БРИКС, в которую входит Россия, для обсуждения торговой политики США. Тогда Бразилия была недовольна введенными американскими пошлинами и попыталась получить поддержку принципа многополярности со стороны глав крупнейших развивающихся стран.

Господин Трамп неоднократно критиковал БРИКС и угрожал этому объединению крупными пошлинами в случае попытки понизить роль доллара в мировой торговле.