Силы ПВО за четыре часа сбили более 100 беспилотников над регионами России

Средства ПВО с 16:00 по 20:00 мск уничтожили 101 беспилотник ВСУ над регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Дроны были уничтожены и перехвачены над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Московской, Смоленской, Рязанской, Орловской и Тульской областями. Также БПЛА ликвидированы над Краснодарским краем и Черным морем.

Информации о пострадавших и повреждениях нет. С трех утра на подлете к Москве сбили более 60 БПЛА. Аэропорт Внуково ограничивал работу.