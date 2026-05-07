Росконгресс анонсировал программу спортивных мероприятий на ПМЭФ-2026

Спортивная программа Петербургского международного экономического форума в 2026 году объединит более 10 дисциплин — от международной велогонки «Золото Ладоги» до хоккейного турнира в честь 80-летия СКА. Об этом сообщила пресс-служба Росконгресса. Итоги обсуждений на полях ПМЭФ лягут в основу повестки форума «Россия — спортивная держава», который пройдет в октябре в Красноярске, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Форум традиционно выступит площадкой для продвижения интересов российского спорта

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Форум традиционно выступит площадкой для продвижения интересов российского спорта

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Как отметил советник президента РФ Антон Кобяков, форум традиционно выступает площадкой для продвижения интересов российского спорта.

«Мероприятия спортивных игр и деловые сессии посвящены возвращению сборных России, популяризации любительского спорта и здорового образа жизни, расширению взаимодействия спорта и бизнеса»,— подчеркнул господин Кобяков.

В рамках ПМЭФ также состоятся церемония награждения спортивно-деловой премии «Чемпион», забег по центру города, Кубок ПМЭФ по конному спорту и хоккейный турнир, посвященный 80-летию петербургского СКА.

Кирилл Конторщиков