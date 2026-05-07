МИД России вызвал посла Армении после саммита ЕС

Посла Армении в Москве Гургена Арсеняна вызвали в МИД России за предоставление «трибуны» президенту Украины Владимиру Зеленскому на саммите Евросоюза. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Посол Армении в Москве Гурген Арсенян

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Посол Армении в Москве Гурген Арсенян

Армянскому послу заявили о «категорической неприемлемости» допуска господина Зеленского к выступлению на саммите Евросоюза с «террористическими угрозами в адрес России». В своем обращении к участникам форума Владимир Зеленский заявил, что «украинские дроны могут пролететь на параде» на Красной площади и даже «взорваться над ней».

По данным ведомства, встреча господина Арсеняна и замминистра иностранных дел России Михаила Галузина прошла 7 мая. Посол обещал доложить в Ереван о сделанном российской стороной представлении.

4-5 мая в Ереване состоялся саммит Европейского политического сообщества (ЕПС), которое было создано по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона в 2022 году. Также впервые в Ереване состоится саммит ЕС — Армения. На мероприятии для обсуждения стратегий завершения конфликтов на Украине и в Иране собрались представители более 40 стран.