СКР возбудил дело после падения теннисного стола на детей в Верхней Пышме

Следователи возбудили дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) после инцидента с травмированием двух несовершеннолетних в Верхней Пышме. Об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что 7 мая на двоих мальчиков 11 и 8 лет на спортивной площадке упала часть теннисного стола. Пострадавшие были госпитализированы.

В рамках расследования следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. «Допрашиваются свидетели, назначаются необходимые экспертизы (в том числе для выяснения степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших), истребуется интересующая следствие документация об оказании услуг населению. Кроме того, следствием СКР выясняются причины и условия, которые способствовали произошедшему, и будет принят комплекс мер по недопущению таких обстоятельств впредь»,— добавили в СКР.

Полина Бабинцева