В Верхней Пышме на двух мальчиков упал теннисный стол

В Верхней Пышме на двоих несовершеннолетних на спортивной площадке упала часть теннисного стола. По факту происшествия прокуратура организовала проверку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 7 мая на улице Александра Латышова. По предварительным данным, на мальчиков 11 и 8 лет упала часть теннисного стола, находящегося на спортивной площадке придомовой территории. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь.

Прокуратура даст правовую оценку соблюдению требований законодательства на предмет безопасности игровой инфраструктуры во дворе дома. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, добавили в ведомстве.

