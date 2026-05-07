Экспорт рапса из Курской области в Беларусь вырос почти в два раза с начала года

С начала 2026 года из Курской области в Республику Беларусь экспортировано 15,6 тыс. т продовольственного рапса, что в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (9,06 тыс. т). Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

При этом в конце апреля региональный министр сельского хозяйства Наталья Гончарова заявила, что в Курской области вымерзло около 30% посевов озимого рапса. Всего в регионе было посеяно 57,6 тыс. га озимого рапса, из которых в хорошем или удовлетворительном состоянии находятся лишь 40,4 тыс. га.

О том, как погода повлияла на посевную кампанию и состояние озимых, — в материале «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова