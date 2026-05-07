На процессе Илона Маска против OpenAI выступила мать его четверых детей

Шивон Зилис, бывший член совета директоров OpenAI и по совместительству мать четверых детей Илона Маска, выступила 6 мая на процессе, рассматривающем иск триллионера к компании, которую он помог создать. Об этом сообщают ведущие мировые медиа, включая The Wall Street Journal.

Фото: Reuters, Manuel Orbegozoо / Reuters Шивон Зилис

Илон Маск подал в суд на OpenAI и ее сооснователей, нынешнего генерального директора компании Сэма Альтмана и президента Грега Брокмана, в апреле этого года. Он обвиняет своих бывших коллег в незаконном превращении OpenAI в коммерческую структуру, требует их отставки и компенсации, которая, как сообщает WSJ, может достигнуть $180 млрд.

Показания Шивон Зилис привлекли особое внимание суда и прессы из-за характера ее работы в OpenAI (она назвала себя связующим звеном между всеми соучредителями) и тесных личных отношений с господином Маском. В качестве свидетеля она была вызвана стороной истца.

В своих показаниях госпожа Зилис отвергла слухи о романтических отношениях с господином Маском. По ее словам, он был лишь донором спермы, дети были зачаты с помощью ЭКО, а отношения были платоническими. Работавшая в компании с 2016 года госпожа Зилис сообщила, что в какой-то момент Илон Маск предложил присоединить компанию к Tesla в обмен на место в совете директоров для Сэма Альтмана. Тем не менее она фактически отвергла утверждения юристов OpenAI о том, что господин Маск знал о планах превратить стартап в коммерческую структуру, поскольку разнообразных планов развития OpenAI было «миллиард» и сооснователи спорили по их поводу постоянно и «до тошноты».

Ранее на суде сам господин Маск заявлял, что не был принципиально против создания в OpenAI коммерческого подразделения, однако был и остается против того, чтобы оно играло основную роль в компании.

Екатерина Наумова