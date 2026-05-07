Yota обнулит трафик для переноса файлов из iCloud на «Облако Mail». С 13-го по 19-е мая абоненты смогут загрузить файлы из галереи смартфона и iCloud в «Облако Mail», не тратя интернет-трафик своего тарифа. Это особенно актуально для пользователей, которые хранят в телефоне большие объемы медиаконтента. Чтобы воспользоваться опцией, достаточно активировать функцию автозагрузки в мобильном приложении «Облака Mail». После этого загрузка фото и видео из iCloud будет происходить в фоновом режиме, не требуя дополнительного внимания со стороны пользователя. Ранее про обнуление трафика сообщал «Мегафон».

Акционеры золотодобывающей компании «Полюс» одобрили выплату итоговых дивидендов по результатам 2025-го. Как сообщается, выплата составит 56,8 руб. на одну обыкновенную акцию. С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов за шесть и девять месяцев прошлого года суммарные дивидендные выплаты «Полюса» составят 163,65 руб. на одну акцию.

Чистая прибыль американской сети ресторанов быстрого питания McDonald's в первом квартале составила $2 млрд, следует из отчета корпорации. Рост прибыли составил 6% год к году. В то же время, по словам гендиректора McDonald’s Криса Кемпчински, во втором квартале корпорацию ждет «значительное замедление темпов роста». Это связано с ростом цен на топливо из-за конфликта на Ближнем Востоке.