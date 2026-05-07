С молотка по справедливости

Аукцион по продаже активов ЮГК («Южуралзолото») объявят 8 мая и через десять дней подведут итоги. Стартовую оценку активов ЮГК Росимуществом, где 140,4 млрд из 162 млрд руб. приходятся на 67,2% в головной золотодобывающей компании, а остальное — на непрофильные активы, аналитики считают справедливой и не заниженной и полагают, что актив будет куплен практически по этой цене. Основными претендентами эксперты называют УГМК, некоторые крупные золотодобывающие холдинги и, с меньшей долей вероятности, ВЭБ.

ЮГК, добывающая более 10 тонн золота ежегодно, выглядит привлекательно даже с примесью непрофильных активов

Росимущество объявило параметры аукциона по продаже активов золотодобывающей компании ЮГК («Южуралзолото»): торги объявят 8 мая, заявки будут приниматься в течение пяти рабочих дней, то есть до 15 мая, а окончательные итоги подведут 18 мая.

Предпосылкой аукциона стало решение правительства продать 67,2% акций ЮГК вместе с долями в других предприятиях группы, обращенные ранее по иску Генпрокуратуры в собственность государства.

Лот оценен примерно в 162 млрд руб. Основная часть — почти 140,4 млрд руб.— приходится на долю в самом головном ПАО. В лот также включены 100% управляющей компании ЮГК, ООО «Бизнес-Актив», ООО «Хоум», различные доли в агрокомплексе «Экомодуль», «Садах Предгорья», «Уралтранскомплекте», по 1% в «Погрузочно-транспортном управлении» и Коркинском экскаваторо-вагоноремонтном заводе, а также 80% в «Арбат-Сити» с начальной ценой 1 руб. Шаг аукциона установлен в 2% от начальной цены (около 3,24 млрд руб.), при этом участники должны внести задаток в размере 20% от стартовой цены, это 32,4 млрд руб.

Аналитики сошлись во мнении, что оценка Росимущества не является заниженной. Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, если экстраполировать стоимость доли на всю компанию, получится около 209 млрд руб., или около 0,94 руб. за акцию. Для сравнения: на 6 мая акции ЮГК торговались примерно на уровне 0,75 руб. при капитализации 166,6 млрд руб. Таким образом, стартовая цена предполагает премию примерно в 25% к биржевой стоимости, указывает господин Чернов, «и это уже не дисконтная распродажа». По мультипликаторам, по мнению эксперта, картина тоже выглядит нормально: исходя из оценки Росимущества, соотношение P/E (цены к прибыли) получается около 13x, а EV/EBITDA (стоимости компании к EBITDA) — около 6,9x, что для золотодобытчика с крупной ресурсной базой не выглядит завышенным с учетом высоких цен на золото.

Советник управляющего фондом «Индустриальный код» Максим Шапошников добавляет, что сейчас цена золота откатилась от максимумов до $4,57–4,68 тыс. за тройскую унцию, но остается выше прошлогодних значений. И если бы ЮГК сохранила добычу на уровне 10,6 тонны, как в 2024 году, ее выручка достигла бы примерно 118 млрд руб.— это сопоставимо с оценкой активов в 162 млрд руб., и для золотодобытчика такое соотношение нормально. Однако в 2025 году добыча снизилась на 17–27%, а после изъятия у Константина Струкова будущее компании стало неопределенным. Господин Шапошников также напоминает о движениях средств ЮГК в середине марта, когда суд сначала арестовал 32,1 млрд руб., а через десять дней отменил арест. Эта сумма, отмечает господин Шапошников, точно соответствует размеру задатка в 20%, что может служить признаком наличия претендента, который уже внес эти деньги.

Оба эксперта ожидают, что торги пройдут ближе к нижней границе — около стартовой цены или с небольшим повышением на один-два шага. При шаге в 3,24 млрд руб. даже одна-две прибавки, отмечает господин Чернов, дадут Росимуществу 3–6 млрд руб. Сильного разгона цены он не ожидает, потому что покупатель должен быстро принять решение, внести задаток в 32,4 млрд руб. и взять на себя не только золотодобычу, но и весь юридический, корпоративный и управленческий контур. Поскольку для признания этого аукциона состоявшимся достаточно одного участника, вероятность жесткой конкуренции невелика.

Максим Шапошников также считает, что аукцион пройдет при одном крупном игроке, а итогом, скорее всего, станет один шаг от начальной цены: задаток в 20% и высокие юридические риски по плечу только сильному игроку, поясняет он, а шаг в 2% упрощает процедуру.

Что касается непрофильных активов, включенных в лот, они, по мнению Владимира Чернова, не станут главным фактором ценообразования, поскольку основная стоимость все равно заложена в ЮГК. Господин Шапошников называет непрофильные активы «необходимым злом», которое заставит покупателя «дополнительно потратить 15–25 млрд руб. на погашение их долгов, но компания, добывающая 10,6 тонны золота в год, этого стоит».

Среди потенциальных покупателей господин Чернов называет крупных игроков золотодобычи: УГМК или связанные с ней структуры, «Полюс», Nordgold, GV Gold, «Селигдар», а также финансовых инвесторов с сильным банковским плечом. «В СМИ отдельно называли "Атлас Майнинг", связанный с сыном основателя УГМК Джахангиром Махмудовым,— напоминает господин Чернов.— "Полюс" выглядел бы сильным профильным покупателем, но для него основной вопрос в цене, антимонопольной политике ФАС и интеграции актива. Nordgold и GV Gold могли бы рассматривать ЮГК как способ резко увеличить масштаб, а УГМК логична с точки зрения опыта в горнодобыче и уже существующего интереса к золоту». Максим Шапошников, в свою очередь, называет основными претендентами УГМК или структуры Владислава Свиблова, допуская также участие ВЭБ.РФ, но считает его менее вероятным, и при этом сомневается в интересе «Полюса» из-за качества активов ЮГК. Оба эксперта сходятся в том, что актив в конечном счете достанется крупному игроку с мощным политическим и финансовым ресурсом.

Полина Трифонова