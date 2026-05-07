Структура белгородской ГК «Приосколье» потребовала 234 млн с ГАП «Ресурс»

Белгородское ЗАО «Завод премиксов №1» (входит в птицеводческую ГК «Приосколье», которая с осени 2025-го является частью «Агрокомплекса» экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачева) потребовало взыскать 233,5 млн руб. с ООО «Ставропольский бройлер» (структура ГАП «Ресурс» Виктора Наурузова). Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Заявление пока не принято к производству — суть требований не раскрывается. Однако спор обозначен как касающийся исполнения обязательств по договорам поставки. Ранее стороны в суде как истец и ответчик не встречались.

По данным Rusprofile, ЗАО «Завод премиксов №1» было зарегистрировано в Шебекинском округе Белгородской области в июле 2004 года. Основной вид деятельности — производство кормового микробиологического белка, премиксов, кормовых витаминов, антибиотиков, аминокислот и ферментов. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Входит в ГК «Приосколье», которая является белгородским активом АО фирма «Агрокомплекс» имени Н. И. Ткачева. Директор — Алексей Балановский. По итогам 2025 года компания нарастила выручку на 2% (с 14,74 млрд до 15 млрд руб.) и сократила чистую прибыль на 15% (с 4,2 млрд до 3,6 млрд руб.). ООО «Ставропольский Бройлер» основано в апреле 2019 года и зарегистрировано в Шпаковском районе Ставропольского края. Компания занимается производством мясных и мясосодержащих полуфабрикатов. Уставный капитал — 404,9 млн руб. Генеральный директор Андрей Жибуль возглавляет организацию с момента ее создания. Основным владельцем с 99,45% долей выступает АО «Ресурс Фуд Проджект», 0,55% — у Виктора Наурузова. По итогам 2025 года «Ставропольский Бройлер» получил выручку в 59,2 млрд руб. (+7%). Чистая прибыль компании по сравнению с 2024-м выросла более чем в два раза — до 4,9 млрд руб.

В апреле белгородское ООО «Агровет31» потребовало со «Ставропольского бройлера» 50,8 млн руб. Арбитражный суд региона принял иск к производству и назначил предварительное заседание по нему на 19 мая.

Алина Морозова