Белгородский производитель кормовых добавок требует 51 млн у ГАП «Ресурс»

ООО «Агровет31» подало в Арбитражный суд Белгородской области иск на 50,8 млн руб. к ООО «Ставропольский бройлер» — структуре ГАП «Ресурс» Виктора Наурузова. По информации из картотеки, речь идет о взыскании задолженности за поставленный товар по договору от августа 2025 года. Предварительное судебное заседание назначено на 19 мая.

По данным Rusprofile, ООО «Агровет31» зарегистрировано в пгт Северный Белгородского района. Организация работает с 2014 года, специализируясь на оптовой торговле фармацевтической и ветеринарной продукцией, производстве кормовых добавок для промышленного животноводства и птицеводства. Уставный капитал предприятия составляет 10 тыс. руб. По 50% в компании принадлежит Александру и Дмитрию Демченко, последний также выступает директором фирмы. В 2025 году выручка ООО «Агровет31» составила 2,1 млрд руб., что на 6,5% выше показателя 2024-го. Чистая прибыль выросла на 17,5% — до 105 млн руб.

В общую сумму требований включены 50,1 млн руб. задолженности за товар и более 700 тыс. руб. неустойки за период с 10 декабря 2025-го по 27 марта 2026-го. Кроме того, истец требует неустойку в размере 0,02% от суммы долга «за каждый день просрочки за период с 28 марта по день фактической уплаты основной задолженности».

В порядке подготовки дела к судебному разбирательству от истца требуется обосновать начальный период начисления неустойки, а от ответчика — подготовить и заблаговременно направить в суд отзыв на исковое заявление с приложением доказательств, подтверждающих возражения.

ООО «Ставропольский Бройлер» основано в апреле 2019 года и зарегистрировано в Шпаковском районе Ставропольского края. Компания работает в сфере птицеводства. Генеральный директор Андрей Жибуль возглавляет организацию с момента ее создания. Основным владельцем с 99,45% долей выступает юридическое лицо АО «Ресурс Фуд Проджект», 0,55% — у Виктора Наурузова. Уставный капитал предприятия — 404,9 млн руб. По итогам 2025 года «Ставропольский Бройлер» занял в России третье место по выручке в отрасли «животноводство» с результатом 59,2 млрд руб. Чистая прибыль компании по сравнению с 2024-м выросла более чем в два раза — до 4,9 млрд руб.

В начале апреля «Ъ-Черноземье» сообщил, что в Арбитражный суд Тамбовской области поступил новый иск к ОАО «Токаревская птицефабрика», входящему в группу агропредприятий «Ресурс». Истец — ООО «Агрофирма "Октябрьская"» Максима Жалнина, требующее 53,2 млн руб.

Денис Данилов