С коммунистов взыщут за первое число

В отношении сразу 15 членов иркутского обкома КПРФ составлены административные протоколы за участие в несогласованных первомайских акциях. В партии поясняют, что никак не могли отказаться от традиционных мероприятий, которые им «на протяжении последних 33 лет ни разу не запрещали». Ранее члена обкома Светлану Шевченко оштрафовали на 25 тыс. руб. за возложение цветов к памятнику Юрию Гагарину, которое полиция также посчитала неразрешенным митингом.

Фото: Екатерина Еременко, Коммерсантъ Губернатор Иркутской области Сергей Левченко

О том, что 6 и 7 мая в отношении 15 членов иркутского обкома были составлены протоколы за нарушение установленного порядка организации митинга (ст. 20.2 КоАП), “Ъ” рассказал его первый секретарь и депутат Госдумы Сергей Левченко. Он уточнил, что МВД подготовило целый список «нарушителей», хотя вошли в него далеко не все участники первомайских мероприятий: «По всей видимости, это коснулось тех, кого сотрудники полиции смогли идентифицировать на сделанных ими многочисленных фото и видеозаписях».

В преддверии 1 Мая КПРФ направила в администрацию Иркутска два уведомления. Первое — о митинге у памятника Ленину и шествии к мемориалу «Вечный огонь» с возложением цветов. Второе — об автопробеге по маршруту, включающему полтора десятка улиц в центральной части города. Однако праздничные акции КПРФ чиновники не согласовали. В мэрии сообщили, что у памятника Ленину в это время будет проводиться некое другое мероприятие, а автопробег невозможен из-за дорожных ремонтных работ.

«Мы все равно пришли к памятнику Ленину, так как первомайский митинг — это традиция. На протяжении последних 33 лет нам ни разу не запрещали это мероприятие»,— пояснил Сергей Левченко.

На площади, по его словам, не было никого, кроме сотрудников правоохранительных органов, а также мужчины, который представился сотрудником городской администрации и попытался помешать проведению акции. Тем не менее коммунисты возложили цветы и произнесли несколько речей «без использования какой-либо аппаратуры».

Лидер иркутских коммунистов связывает активность силовиков «с политикой руководителей региона»: якобы губернатор Игорь Кобзев и возглавляемая им ячейка «Единой России» столкнулись с падением рейтингов, что является «тревожным сигналом накануне федеральных выборов». «Поэтому и применяются такие методы борьбы»,— уверен коммунист. “Ъ” обратился за комментарием в пресс-службу господина Кобзева.

По словам Сергея Левченко, обком уже сформировал юридическую группу, которая будет защищать попавших под «административку». Раньше других помощь понадобится Светлане Шевченко, которую 6 мая оштрафовали на 25 тыс. руб. за «организацию несогласованного митинга» у памятника Юрию Гагарину. Заявку на возложение цветов в День космонавтики в мэрии Иркутска тоже отклонили, однако 12 апреля коммунисты все равно пришли почтить память первого космонавта. На месте они обнаружили только коммунальщиков, которые мыли монумент. Члены КПРФ помогли привести его в порядок, «возложили цветы и произнесли несколько речей», но звукоусиливающая аппаратура при этом не использовалась, подчеркивает господин Левченко.

В иркутском главке МВД, а также в мэрии Иркутска прокомментировать ситуацию оперативно не смогли, попросив “Ъ” подготовить официальные запросы. На момент публикации ответы на них не поступили.

Влад Никифоров, Иркутск