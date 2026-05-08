Число индивидуальных предпринимателей в Москве превысило полмиллиона

На 1 апреля 2026 года в столице было зарегистрировано более 519 тыс. индивидуальных предпринимателей. За год их количество увеличилось на 38,5 тыс., и теперь в Москве работает каждый девятый ИП в стране, сообщили в Департаменте экономической политики и развития Москвы.

Подавляющее большинство (около 499 тыс.) относится к малому и среднему бизнесу — на 8% больше, чем годом ранее. Самая популярная сфера — торговля, где заняты 138,6 тыс. предпринимателей, причем почти 80% из них работают в рознице. Еще 13% ИП (67 тыс.) трудятся в профессиональной, научной и технической деятельности, а 12% (57,8 тыс.) — в сфере операций с недвижимостью.

Наиболее заметный прирост числа ИП за год зафиксирован в транспортировке и хранении — плюс 13%. На втором месте — культура, спорт и развлечения (плюс 11%), столько же прибавила сфера информации и связи. Столичные ИП также являются работодателями: на начало апреля у них числилось более 175,2 тыс. наемных сотрудников, что на 10% больше, чем годом ранее. Город поддерживает предпринимателей грантами, субсидиями, отсрочками по аренде и консультациями, что делает Москву привлекательной для развития бизнеса.