Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Парад до Тамбова проведет

Лишь один регион в Черноземье готовится к военному шествию 9 Мая

Почти все регионы Черноземья отказались от военных парадов на 9 Мая. Торжественное шествие военнослужащих в День Победы планируется провести только в Тамбове. Впрочем, и там доступ зрителей на мероприятие будет ограничен. В Орле, где ранее власти готовились не только к параду, но и к праздничному фейерверку, от этой идеи отказались из-за усилившихся атак.

Парад проходил в Воронеже к 80-летней годовщины Победы год назад (на фото), но теперь от него отказались

Парад проходил в Воронеже к 80-летней годовщины Победы год назад (на фото), но теперь от него отказались

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Раньше всех в Черноземье от парада отказались власти Курской области. 23 марта губернатор региона Александр Хинштейн на еженедельном оперативном совещании объяснил, что такое решение принято оперативным штабом с учетом мнения силовых структур. Парад в привычном формате в регионе не проводят с начала специальной военной операции.

В начале этой недели господин Хинштейн поручил чиновникам к 9 Мая выставить в окнах учреждений портреты участников войны и организовать в общественных местах трансляцию военных песен. «Несмотря на режим наших сегодняшних реалий, праздник должен быть»,— сказал глава региона.

Когда Черноземье отказывалось от парадов

В конце апреля власти приграничной Белгородской области, которая чаще подвергается атакам со стороны Украины, также определились с мероприятиями в честь Дня Победы. На заседании антитеррористической комиссии Белгородской области с участием вице-губернатора Александра Лоренца, который исполняет обязанности главы региона в период отпуска Вячеслава Гладкова, решили, что они пройдут преимущественно в онлайн-формате без массового скопления людей. На мемориальных комплексах будет обеспечена круглосуточная охрана. Военные парады в Белгороде не проводились с начала специальной военной операции.

В соседней Воронежской области, где в последние годы проводились торжественные шествия военнослужащих, в начале этой недели отказались от парада 9 Мая. «Все мы видим, что киевский режим, неся поражения на поле боя, повышает свою террористическую активность в российском тылу. Мы не имеем права рисковать, ведь на параде — всегда большое скопление людей, а это увеличивает соблазн врага устроить провокации», — объяснил губернатор Александр Гусев.

Он добавил, что в регионе почтят память участников Великой Отечественной войны и воздадут должные почести ныне живущим ветеранам: в каждом муниципалитете области состоятся торжественные собрания, возложения венков, встречи и иные патриотические акции.

Массовых общегородских мероприятий и салюта в День Победы в Воронеже, судя по опубликованной мэрией программе, не будет.

В Липецкой области также парад 9 Мая проводиться не будет. В городской администрации 5 мая на заседании антитеррористической комиссии было принято решение об усилении мер безопасности в этот день. Основные праздничные площадки будут работать в Парке Победы и Быхановом саду. В мэрии сообщали, что организаторы проинструктированы о действиях в случае чрезвычайных ситуаций, а информация об убежищах будет доступна ведущим. В предыдущие годы парад в Липецке не проводился.

Провести парад до сегодняшнего дня планировалось только в двух регионах. В Орле, согласно сообщению местного правительства от 27 апреля, торжественное шествие войск местного территориального гарнизона должно было пройти на площади Ленина. Кроме того, власти планировали очное шествие «Бессмертного полка» и праздничный фейерверк. Однако сегодня губернатор Андрей Клычков сказал, что по итогам заседания оперативного штаба было принято решение об отмене массовых мероприятий и парада.

«Украинский руководитель, заявив о перемирии с 5 мая, сам не выполняет своих обещаний. К сожалению, вчера был нанесен ракетный удар по Чувашской республике, сегодня — по Крыму. Есть погибшие среди гражданского мирного населения. Оценивая усиление атак на территории, в том числе нашего региона, мы приняли очень непростое лично для меня решение. <...> Сегодня обеспечение безопасности жизни и здоровья наших жителей вынуждает нас отказаться от больших публичных мероприятий», — сказал господин Клычков.

Как отмечали День Победы в Воронеже в разные годы

На данный момент парад планируется лишь в Тамбове, где он проводился и в предыдущие годы. Как в начале этой недели сообщили в правительстве Тамбовской области, на площади Ленина 9 мая собирается провести торжественное прохождение войск Тамбовского территориального гарнизона. По соображениям безопасности доступ на мероприятие будет ограничен — попасть на парад можно только по именным пропускам, которые получат ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, участники СВО и члены их семей.

В регионе будет организован прямой эфир парада: его можно будет посмотреть на местном канале «Новый век» и на официальном сайте правительства региона и в соцсетях правительства области «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Сергей Толмачев

Фотогалерея

Как в Воронеже отпраздновали 80-летие Победы в Великой Отечественной войне

Предыдущая фотография
Офицер фотографируется на память с военными реконструкторами, одетыми в военную форму периода Великой Отечественной войны

Офицер фотографируется на память с военными реконструкторами, одетыми в военную форму периода Великой Отечественной войны

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Мужчина и женщина на улице возле тумбы с историческими афишами времен Великой Отечественной войны

Мужчина и женщина на улице возле тумбы с историческими афишами времен Великой Отечественной войны

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Воронеже 9 мая 2025 года. Выступает детский духовой оркестр одной из музыкальных школ Воронежа

Празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Воронеже 9 мая 2025 года. Выступает детский духовой оркестр одной из музыкальных школ Воронежа

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Женщина возлагает цветы к монументу воинам и труженикам тыла на площади Победы в Воронеже

Женщина возлагает цветы к монументу воинам и труженикам тыла на площади Победы в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Воронеже, площадь Победы

Празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Воронеже, площадь Победы

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Воронежцы с флагами на площади Победы

Воронежцы с флагами на площади Победы

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Девочки у памятника погибшим детям Донбасса

Девочки у памятника погибшим детям Донбасса

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Люди с флагами у вечного огня и монумента воинам и труженикам тыла на площади Победы в Воронеже

Люди с флагами у вечного огня и монумента воинам и труженикам тыла на площади Победы в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Участники праздничных мероприятий на улицах Воронежа

Участники праздничных мероприятий на улицах Воронежа

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский  /  купить фото

Участники выступления одного из воронежских хоров в трофейном железнодорожном вагоне

Участники выступления одного из воронежских хоров в трофейном железнодорожном вагоне

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Девочка прыгает через веревку, ей помогают волонтеры Победы

Девочка прыгает через веревку, ей помогают волонтеры Победы

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Артисты Воронежского государственного театра оперы и балета исполняют танец у памятника М.Е. Пятницкому

Артисты Воронежского государственного театра оперы и балета исполняют танец у памятника М.Е. Пятницкому

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Танцевальная площадка у дома офицеров в Воронеже. 9 мая 2025 года

Танцевальная площадка у дома офицеров в Воронеже. 9 мая 2025 года

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский  /  купить фото

Женщина заводит патефон. 9 мая 2025 года

Женщина заводит патефон. 9 мая 2025 года

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Люди с красными флагами идут по перекрытому проспекту Революции в Воронеже

Люди с красными флагами идут по перекрытому проспекту Революции в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Показательные выступления юных спортсменов на сцене в честь празднования 9 мая на проспекте Революции в Воронеже

Показательные выступления юных спортсменов на сцене в честь празднования 9 мая на проспекте Революции в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Показательные выступления фехтовальщиков на сцене в честь празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Проспект Революции в Воронеже

Показательные выступления фехтовальщиков на сцене в честь празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Проспект Революции в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Воронеже

Празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский  /  купить фото

Женщина под руководством военного специалиста-медика обучается оказанию медицинской помощи

Женщина под руководством военного специалиста-медика обучается оказанию медицинской помощи

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Люди перед стендами проекта &quot;Непобежденный Воронеж&quot;

Люди перед стендами проекта "Непобежденный Воронеж"

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Мальчик у рисунка, на котором изображен памятник воинам Красной Армии у Ротонды в Воронеже

Мальчик у рисунка, на котором изображен памятник воинам Красной Армии у Ротонды в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Участники праздничных мероприятий на улицах Воронежа в День Победы

Участники праздничных мероприятий на улицах Воронежа в День Победы

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский  /  купить фото

Празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Воронеже. Выступление Воронежского русского народного хора имени К. И. Массалитинова

Празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Воронеже. Выступление Воронежского русского народного хора имени К. И. Массалитинова

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский  /  купить фото

Оркестр идет между зрителей по проспекту Революции перед кинотеатром &quot;Пролетарий&quot; и памятником И. С. Никитину

Оркестр идет между зрителей по проспекту Революции перед кинотеатром "Пролетарий" и памятником И. С. Никитину

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Люди перед стендами проекта &quot;Непобежденный Воронеж&quot;

Люди перед стендами проекта "Непобежденный Воронеж"

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Дети рисуют военные самолеты

Дети рисуют военные самолеты

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Ребенок рисует мелками на асфальте. 9 мая 2025 года, Воронеж

Ребенок рисует мелками на асфальте. 9 мая 2025 года, Воронеж

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Мужчина в военной форме времен Великой Отечественной войны курит возле ограждения

Мужчина в военной форме времен Великой Отечественной войны курит возле ограждения

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Праздничный концерт в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Адмиралтейской площади

Праздничный концерт в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Адмиралтейской площади

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Праздничный концерт в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Адмиралтейской площади Воронежа. На сцене женский хор

Праздничный концерт в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Адмиралтейской площади Воронежа. На сцене женский хор

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Один из солистов концерта в военной форме с винтовкой

Один из солистов концерта в военной форме с винтовкой

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Зрители на концерте

Зрители на концерте

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

На сцене артисты, на экране информация к количестве жителей Ленинграда, умерших во время блокады

На сцене артисты, на экране информация к количестве жителей Ленинграда, умерших во время блокады

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Часть выступления в честь Дня Победы на Адмиралтейской площади в Воронеже

Часть выступления в честь Дня Победы на Адмиралтейской площади в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Солист в форме офицера военно-морского флота и артисты в военно-морской форме исполняют песню &quot;Экипаж — одна семья&quot;

Солист в форме офицера военно-морского флота и артисты в военно-морской форме исполняют песню "Экипаж — одна семья"

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

На сцене солисты оркестра. На экране надпись &quot;1418 дней и ночей&quot; — продолжительность Великой Отечественной войны

На сцене солисты оркестра. На экране надпись "1418 дней и ночей" — продолжительность Великой Отечественной войны

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Зрители у ограждения перед сценой в момент срабатывания пушек с золотым серпантином

Зрители у ограждения перед сценой в момент срабатывания пушек с золотым серпантином

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Праздничный фейерверк в Воронеже 9 мая 2025 года

Праздничный фейерверк в Воронеже 9 мая 2025 года

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Следующая фотография
1 / 38

Офицер фотографируется на память с военными реконструкторами, одетыми в военную форму периода Великой Отечественной войны

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Мужчина и женщина на улице возле тумбы с историческими афишами времен Великой Отечественной войны

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Воронеже 9 мая 2025 года. Выступает детский духовой оркестр одной из музыкальных школ Воронежа

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Женщина возлагает цветы к монументу воинам и труженикам тыла на площади Победы в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Воронеже, площадь Победы

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Воронежцы с флагами на площади Победы

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Девочки у памятника погибшим детям Донбасса

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Люди с флагами у вечного огня и монумента воинам и труженикам тыла на площади Победы в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Участники праздничных мероприятий на улицах Воронежа

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский  /  купить фото

Участники выступления одного из воронежских хоров в трофейном железнодорожном вагоне

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Девочка прыгает через веревку, ей помогают волонтеры Победы

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Артисты Воронежского государственного театра оперы и балета исполняют танец у памятника М.Е. Пятницкому

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Танцевальная площадка у дома офицеров в Воронеже. 9 мая 2025 года

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский  /  купить фото

Женщина заводит патефон. 9 мая 2025 года

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Люди с красными флагами идут по перекрытому проспекту Революции в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Показательные выступления юных спортсменов на сцене в честь празднования 9 мая на проспекте Революции в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Показательные выступления фехтовальщиков на сцене в честь празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Проспект Революции в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский  /  купить фото

Женщина под руководством военного специалиста-медика обучается оказанию медицинской помощи

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Люди перед стендами проекта "Непобежденный Воронеж"

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Мальчик у рисунка, на котором изображен памятник воинам Красной Армии у Ротонды в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Участники праздничных мероприятий на улицах Воронежа в День Победы

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский  /  купить фото

Празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Воронеже. Выступление Воронежского русского народного хора имени К. И. Массалитинова

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский  /  купить фото

Оркестр идет между зрителей по проспекту Революции перед кинотеатром "Пролетарий" и памятником И. С. Никитину

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Люди перед стендами проекта "Непобежденный Воронеж"

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Дети рисуют военные самолеты

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Ребенок рисует мелками на асфальте. 9 мая 2025 года, Воронеж

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Мужчина в военной форме времен Великой Отечественной войны курит возле ограждения

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Праздничный концерт в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Адмиралтейской площади

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Праздничный концерт в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Адмиралтейской площади Воронежа. На сцене женский хор

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Один из солистов концерта в военной форме с винтовкой

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Зрители на концерте

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

На сцене артисты, на экране информация к количестве жителей Ленинграда, умерших во время блокады

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Часть выступления в честь Дня Победы на Адмиралтейской площади в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Солист в форме офицера военно-морского флота и артисты в военно-морской форме исполняют песню "Экипаж — одна семья"

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

На сцене солисты оркестра. На экране надпись "1418 дней и ночей" — продолжительность Великой Отечественной войны

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Зрители у ограждения перед сценой в момент срабатывания пушек с золотым серпантином

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Праздничный фейерверк в Воронеже 9 мая 2025 года

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Смотреть