Парад до Тамбова проведет

Почти все регионы Черноземья отказались от военных парадов на 9 Мая. Торжественное шествие военнослужащих в День Победы планируется провести только в Тамбове. Впрочем, и там доступ зрителей на мероприятие будет ограничен. В Орле, где ранее власти готовились не только к параду, но и к праздничному фейерверку, от этой идеи отказались из-за усилившихся атак.

Парад проходил в Воронеже к 80-летней годовщины Победы год назад (на фото), но теперь от него отказались

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Раньше всех в Черноземье от парада отказались власти Курской области. 23 марта губернатор региона Александр Хинштейн на еженедельном оперативном совещании объяснил, что такое решение принято оперативным штабом с учетом мнения силовых структур. Парад в привычном формате в регионе не проводят с начала специальной военной операции.

В начале этой недели господин Хинштейн поручил чиновникам к 9 Мая выставить в окнах учреждений портреты участников войны и организовать в общественных местах трансляцию военных песен. «Несмотря на режим наших сегодняшних реалий, праздник должен быть»,— сказал глава региона.

В конце апреля власти приграничной Белгородской области, которая чаще подвергается атакам со стороны Украины, также определились с мероприятиями в честь Дня Победы. На заседании антитеррористической комиссии Белгородской области с участием вице-губернатора Александра Лоренца, который исполняет обязанности главы региона в период отпуска Вячеслава Гладкова, решили, что они пройдут преимущественно в онлайн-формате без массового скопления людей. На мемориальных комплексах будет обеспечена круглосуточная охрана. Военные парады в Белгороде не проводились с начала специальной военной операции.

В соседней Воронежской области, где в последние годы проводились торжественные шествия военнослужащих, в начале этой недели отказались от парада 9 Мая. «Все мы видим, что киевский режим, неся поражения на поле боя, повышает свою террористическую активность в российском тылу. Мы не имеем права рисковать, ведь на параде — всегда большое скопление людей, а это увеличивает соблазн врага устроить провокации», — объяснил губернатор Александр Гусев.

Он добавил, что в регионе почтят память участников Великой Отечественной войны и воздадут должные почести ныне живущим ветеранам: в каждом муниципалитете области состоятся торжественные собрания, возложения венков, встречи и иные патриотические акции.

Массовых общегородских мероприятий и салюта в День Победы в Воронеже, судя по опубликованной мэрией программе, не будет.

В Липецкой области также парад 9 Мая проводиться не будет. В городской администрации 5 мая на заседании антитеррористической комиссии было принято решение об усилении мер безопасности в этот день. Основные праздничные площадки будут работать в Парке Победы и Быхановом саду. В мэрии сообщали, что организаторы проинструктированы о действиях в случае чрезвычайных ситуаций, а информация об убежищах будет доступна ведущим. В предыдущие годы парад в Липецке не проводился.

Провести парад до сегодняшнего дня планировалось только в двух регионах. В Орле, согласно сообщению местного правительства от 27 апреля, торжественное шествие войск местного территориального гарнизона должно было пройти на площади Ленина. Кроме того, власти планировали очное шествие «Бессмертного полка» и праздничный фейерверк. Однако сегодня губернатор Андрей Клычков сказал, что по итогам заседания оперативного штаба было принято решение об отмене массовых мероприятий и парада.

«Украинский руководитель, заявив о перемирии с 5 мая, сам не выполняет своих обещаний. К сожалению, вчера был нанесен ракетный удар по Чувашской республике, сегодня — по Крыму. Есть погибшие среди гражданского мирного населения. Оценивая усиление атак на территории, в том числе нашего региона, мы приняли очень непростое лично для меня решение. <...> Сегодня обеспечение безопасности жизни и здоровья наших жителей вынуждает нас отказаться от больших публичных мероприятий», — сказал господин Клычков.

На данный момент парад планируется лишь в Тамбове, где он проводился и в предыдущие годы. Как в начале этой недели сообщили в правительстве Тамбовской области, на площади Ленина 9 мая собирается провести торжественное прохождение войск Тамбовского территориального гарнизона. По соображениям безопасности доступ на мероприятие будет ограничен — попасть на парад можно только по именным пропускам, которые получат ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, участники СВО и члены их семей.

В регионе будет организован прямой эфир парада: его можно будет посмотреть на местном канале «Новый век» и на официальном сайте правительства региона и в соцсетях правительства области «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Сергей Толмачев