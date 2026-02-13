Краснодарская компания требует в воронежском суде со структуры РЖД 53 млн рублей

Арбитражный суд Воронежской области принял к производству иск краснодарского ООО «Стройтэкл» к «Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению» (структура «Трансэнерго» — филиала РЖД). Сумма требований компании составляет 53,8 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Согласно судебным документам, претензии «Стройтэкл» возникли из-за задолженности структуры РЖД за пользование чужими денежными средствами. Другие подробности в заявлении не раскрываются. Заседание по делу назначено на 23 марта. Ранее стороны в суде не встречались.

По данным Rusprofile, ООО «Стройтэкл» зарегистрировано в Краснодаре в 2019 году. Основной вид деятельности — производство электромонтажных работ. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Доли в компании принадлежат Николаю Пархоменко (50%), ее гендиректору Илье Нестеренко (30%) и Александре Цехомской (20%). В 2024 году выручка общества составила 103 млн руб., чистая прибыль — 19 млн руб.

В сентябре 2025 года ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» подал к РЖД четыре иска на общую сумму 195,2 млн руб. Все заявления были приняты к производству, решений по ним пока не принято. Заседания по двум искам назначены на 17 марта, еще по двум — на 10 и 18 марта соответственно.

