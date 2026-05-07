Ракетчика атаковали подростки

Суд в Москве вынес приговор восьми фигурантам уголовного дела о покушении на заместителя директора АО «Научно-производственная корпорация "КБ машиностроения"» (НПК КБМ), которое разрабатывает ракетные комплексы для Минобороны. По заданию СБУ молодые люди пытались взорвать потерпевшего вместе с автомобилем с помощью бомбы. За это вместо вознаграждения они получили от 6 лет воспитательной колонии до 15 лет строгого режима.

Фото: ЦОС ФСБ РФ Кадр с камеры видеонаблюдения, на котором злоумышленник рядом с автомобилем, который планировалось взорвать

2-й Западный окружной военный суд 7 мая вынес приговор по уголовному делу о покушении на одного из топ-менеджеров АО НПК КБМ. В деле восемь фигурантов, двое из них несовершеннолетние. Первоначально в СКР им вменяли в вину подготовку убийства по найму общеопасным способом (ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК), затем обвинение переквалифицировали на покушение на теракт (ст. 30 и ст. 205 УК), также в зависимости от роли в совершении преступления им инкриминировали содействие террористической деятельности (ст. 205.1 УК РФ) и незаконный оборот взрывчатки (ст. 222.1 УК РФ).

КБМ основано в 1942 году как КБ гладкоствольной артиллерии. В настоящее время специализируется на разработке ракетного вооружения, в том числе комплексов «Искандер» и «Кинжал», которые активно используются в СВО. КБМ входит в холдинг АО «НПО Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех». Предприятие находится под санкциями ЕС, США и Украины.

По версии ГСУ СКР по Московской области, заказчиками покушения выступили неустановленные лица из спецслужб Украины, которые в мессенджере «Элемент.ио» нашли исполнителей преступления. Заказчики осенью 2024 года передали им информацию об автомобиле ракетчика Land Cruiser Prado и месте его регулярной стоянки. Личность жертвы при этом не раскрывалась. Затем преступники получили координаты тайника с бомбой в заброшенном гараже и указание, как именно ее установить под днищем внедорожника и привести в действие.

На акцию злоумышленники, согласно их показаниям, опубликованным ФСБ, отправились на такси. В момент установки СВУ фигурантов задержали сотрудники УФСБ, следившие за участниками заговора, а бомба была обезврежена роботом-сапером.

За выполнение задания фигурантам обещали от 500 тыс. до 1 млн руб. Процесс минирования и момент взрыва автомобиля после начала движения они должны были записать на телефон и отправить заказчикам.

Слушания по делу проходили в закрытом режиме, чтобы, как сообщили в пресс-службе суда, обеспечить «безопасность участников процесса».

Личности всех подсудимых стали известны только в ходе оглашения приговора судьей. Самому старшему из них, Александру Терновскому, 31 год, у него двое детей. Самым младшим подсудимым — по 17 лет. Также среди фигурантов одна девушка, 24-летняя Анастасия Берестова. По данным СМИ, она была одной из активисток группы, перепрятала взрывчатку в удобное для исполнителей место. Также известно, что у нее на попечении находился ребенок 2020 года рождения.

В ходе предварительного следствия фигуранты признали вину и рассказали о том, как следили за жертвой, делали бомбу и устанавливали ее.

По данным “Ъ”, молодые люди не только активно содействовали следствию и искренне раскаивались в происшедшем, но и придерживались той же позиции в суде. Данное обстоятельство было учтено при назначении сроков.

В итоге судья признал всех подсудимых виновными. Самые суровые наказания получили Владимир Панчуков и Анастасия Берестова из Нижнего Тагила, 15 и 13 лет колонии соответственно. Судья уточнил, что девушка может передать своего ребенка родственникам или органам опеки. Остальным фигурантам дали от 13,5 до 7 лет. Несовершеннолетним назначили по шесть лет воспитательной колонии.

Один из фигурантов Денис Кайзер уже имел судимость. В октябре 2025 года ему назначили два года общего режима за грабеж, совершенный группой лиц с применением насилия (п. п. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ). Приговор он выслушал, уже находясь под следствием за теракт, на который отправился, скрывшись от следствия по первому делу.

До атаки на земле КБМ несколько раз подвергалось налетам украинских БПЛА. В результате одной из атак обломками беспилотника были повреждены остекление и обшивка здания комплекса в подмосковной Коломне.

Ефим Брянцев