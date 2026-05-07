На Дону внедрение ИТС могут завершить до конца года

Министерство транспорта Ростовской области планирует до конца 2026 года ввести интеллектуальную транспортную систему (ИТС) в промышленную эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Фото: Семён Старикович, Коммерсантъ

По словам министра транспорта региона Алена Беликова, подключение всего оборудования к электроснабжению и волоконно-оптическим каналам связи гарантирует надежность работы системы и сохранность данных. Новая ИТС, как планируется, будет работать в адаптивном режиме: система станет реагировать на реальную интенсивность транспортного потока. Предполагается, что это позволит эффективнее настраивать светофоры, сократит время поездок для автомобилистов и заметно уменьшит число пробок.

По словам министра, оснащение светофорных объектов Ростова-на-Дону датчиками транспортных потоков способствует «более точному регулированию движения».

