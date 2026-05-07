AirAsia приобретет 150 лайнеров Airbus на $19 млрд

Крупнейший лоукостер Азии — AirAsia объявил о заказе 150 самолетов Airbus A220–300 с опционом на дополнительный заказ еще 150 лайнеров той же линейки. Стоимость сделки оценивается примерно в $19 млрд.

О заказе было объявлено на заводе Airbus в провинции Квебек. На церемонии присутствовал премьер-министр Канады Марк Карни. Ожидается, что поставки самолетов начнутся в 2028 году. В AirAsia заявили, что лайнеры будут обслуживать направления в Юго-Восточной Азии и во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По словам главы AirAsia Тони Фернандеса, покупка лайнеров позволит существенно уменьшить расход топлива и затраты на перелеты. Вопрос роста цен на топливо обострился после начала военной операции США и Израиля против Ирана.

Елизавета Труфанова