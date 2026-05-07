Фестивали взяли иностранные ноты

Зарубежные музыканты возвращаются в Россию. “Ъ FM” выяснил, каким будет фестивальное лето 2026-го. После февраля 2022-го в страну практически перестали привозить иностранных артистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Kamaal Williams, Бангкок, 2023

В 2026 году сразу несколько крупных промоутеров анонсировали выступления зарубежных музыкантов. Так, летний сезон стартует 13 июня с юбилейного — 25-го по счету — фестиваля STEREOLETO в Санкт-Петербурге. В лайнапе, помимо музыкантов «Лаборатории Антона Беляева», Найка Борзова и группы «Бонд с кнопкой», заявлены японское мат-рок-трио Kukangendai и тайская группа Kiki. В июле 2026-го на фестивале «Планета К-30» выступит британский джазовый музыкант Kamaal Williams. Сооснователь пространства K-30 и фестиваля «Планета К-30» Дмитрий Агалаков рассказал “Ъ FM”, насколько сложно привезти иностранного музыканта в Россию:

«Программа фестиваля традиционно двухдневная. Один из ключевых моментов в пятничной программе — это международный букинг А-класса. Мы привозим Kamaal Williams — это топ-10 современных мировых джазовых музыкантов. У нас будет джазовая сборная Петербурга из разных джаз-баров, филармоний, нео-соул, RnB-джазовый проект. После всех этих больших красивых уличных джазовых концертов мы переместимся в "К-30", и будет афтепати с диджейской программой.

В целом сложно даже не договариваться с конкретными артистами и уговаривать их приехать, а найти тех, кто готов ехать.

Усложнилась логистика. Как правило, приходится платить больше. Если это не привоз какого-то выдающегося артиста, который у всех на слуху, то пропал момент любопытства. Больше фокус внимания сосредоточен на русский рынок, русские площадки, русских артистов. 11 июля будут работать пять сцен. Среди хедлайнеров: Cream Soda, «Тима ищет свет», Петар Мартич. Будет несколько шоукейсов, включая "Станцию метро Горьковская" — это нижегородские ребята. На открытии билеты стоят 2,5 тыс. руб., на основной день — 3 тыс. руб.»

Сам фестивальный рынок продолжает дорожать в среднем примерно на четверть год к году, отмечают опрошенные “Ъ FM” организаторы. Сейчас средняя стоимость билета на такое событие составляет от 2 до 5 тыс. руб. Вход на отдельные мероприятия стоит от 10 тыс. руб., особенно если речь об особых пакетах с дополнительными привилегиями.

Главные причины роста цен — выросшие расходы на аренду, логистику и гонорары, говорит основатель Motherland Иван Бочаров. Один из главных инди-фестивалей страны пройдет 11-12 июля. Среди участников — «Хадн дадн», «Сироткин», Settlers, а также проект Kedr Livanskiy и Flaty «Косая Гора»:

«Фестиваль Motherland пройдет, как обычно, в течение двух дней на четырех сценах. Мы ожидаем около 7 тыс. посетителей каждый день. В целом этот год выглядит очень похожим на прошлый по всем фестивалям и рынку. Единственное, что меняется, — это расходы и в каких-то случаях доходы. В этом году на Motherland традиционно будет много групп, многие из которых никогда у нас не играли, мы обновляем лайнап каждый год на 60-70%. По крайней мере в хедлайнах в этом году у нас будет специальное шоу от Хаски с полным лайв-бэндом, а также хедлайн-выступление группы "Сироткин". Группа "Сироткин" впервые играла на Motherland в 2016 году, когда это вообще было ее первое фестивальное выступление.

У нас будет много мультижанровых артистов. Как обычно, многие из них приезжают из разных городов и регионов России и не только России. Например, у нас будет выступление казахстанской инди-звезды, артиста SAMRATTAMA. Это как раз необычная для России история, которую редко можно увидеть в Москве. Цены на билеты немного выросли по сравнению с 2025 годом, но если сравнивать с фестивалями похожего масштаба, то мы даже немного дешевле рынка. Сейчас билет на один день стоит от 3 тыс. руб., абонемент — от 5,8 тыс. руб. Цены, понятно, будут подниматься ближе к фестивалю. В принципе, цены растут у всех. В первую очередь это произошло из-за налоговой реформы: появился НДС у многих контрагентов, у которых его не было. Также сказывается общая инфляция».

Кроме того, организаторам все чаще приходится учитывать вопросы безопасности.

Так, в Липецкой области из-за угрозы атак беспилотников отменили фестиваль «Сиреневый рай». В 2025 году по той же причине команде проекта Signal пришлось экстренно переносить мероприятие из арт-парка Никола-Ленивец, где он проходил с 2017 года, и фактически собирать все заново уже в городском формате. Как этот опыт изменил фестиваль, рассказал основатель Signal Сергей Фадеев:

«Это сильнейший удар — за неделю до начала фестиваля фактически просто переезжать и делать все заново. Мы переехали тогда экстренно в город, удалось практически невозможное. Неприятная история, но зато из этого появился как раз новый фестиваль. Мы поняли, что нам интересно делать и в какой-то более городской, индустриальной среде, и что не обязательно зацикливаться на одной площадке Никола-Ленивца. И исходя из этого мы придумали новый фестиваль, который будет открывать это лето.

Мероприятие запланировано на 5-7 июня на заводе "Кристалл", оно называется Signal Factory. Это фестиваль, который отличается от основного тем, что находится в более индустриальной среде и длится в уикенд. Если главный фестиваль длится порядка пяти дней, то здесь уикенд: начиная с вечера пятницы, заканчивая вечером воскресенья. Будет шесть сцен — как внутри помещений, так и на улице, мы представим большое количество арт-объектов и более 70 артистов. Но это новый фестиваль. Также планируем проводить в августе основной наш фестиваль Signal 2026 в Никола-Ленивце, который длится пять дней, и там уже порядка девяти сцен и очень большая территория».

Помимо музыкальных, в ближайшие месяцы пройдут и крупные арт-события. На конец мая анонсирован фестиваль медиаискусства НУР в Казани и «Выкса-фестиваль» в Нижегородской области.

Анжела Гаплевская, Андрей Дубков