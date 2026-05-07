Прибыли убыли

Каждый пятый банк в России стал убыточным. По данным Центробанка, с начала года число кредитных организаций с финансовыми проблемами выросло почти вдвое, с 34 до 60. В основном речь идет о небольших игроках, но есть и достаточно крупные. Так, согласно исследованию «Эксперт РА», к 1 апреля в минусе оказались Почта-банк, «Синара», Уральский банк реконструкции и развития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

С чем связана такая динамика? И насколько критична ситуация? На эти вопрос “Ъ FM” ответил директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин:

«Рост числа убыточных банков на самом деле является закономерным следствием смягчения денежно-кредитной политики Банка России. Проблема "уставших собственников" была актуальна в период низких ставок, когда банки сталкивались с постоянно растущими расходами на фоне стагнирующей доходной базы, не было возможности развивать в значительной степени корпоративное кредитование, а регулятор закручивал гайки в розничном, вводя все новые и новые ограничения, риск-веса, макропруденциальные лимиты.

По мере увеличения ключевой ставки многие банки предпочли получать достаточно высокие безрисковые доходы за счет размещений на депозиты в Банке России, Национальном клиринговом центре и инвестиций в облигации федерального займа с возросшей доходностью. Сейчас такие возможности сокращаются, как и доходность соответствующих безрисковых, при этом высоколиквидных инструментов.

В результате банки снова сталкиваются с этими процентными "ножницами", с тем, что достаточно высокими темпами растут расходы, но доходная база стагнирует.

Таким образом, конечно, снова у небольших кредитных организаций возникает проблема с операционной эффективностью в условиях, когда такие безрисковые размещения становятся существенно менее доходными, а развить более традиционные направления бизнеса такие, как кредитование, комиссионные доходы, конверсию, невозможно».

По данным регулятора, число убыточных банков достигло рекорда за четыре года, 22% от всего рынка. Но их клиентам пока переживать не стоит, считает эксперт финансового рынка Андрей Бархота:

«Для клиентов это должна быть, скорее даже нейтральная новость. Ведь если банк показывает убыток, это означает, что он оплачивает клиентские пассивы, то есть предлагает достаточно привлекательные ставки по депозитам. Кредитные организации, у которых большая прибыль, возможно, недоплачивают по депозитной базе. Поэтому в этом смысле здесь парадоксально то, что убыточность как раз говорит о том, что банк клиентоориентирован.

Так что переживать, конечно же, не стоит, потому что в разные периоды в истории нашего новейшего банковского сектора, в том числе и достаточно крупных его игроков, случались убытки на протяжении более чем 12 месяцев. Все это, естественно, абсорбируется, и, в конце концов, выходит в плюс.

Есть, конечно, другая проблема — экзистенциальная. Бизнес-модель в условиях стрессовых и экономический ситуаций может не выдержать.

Мы говорим о ситуации, когда, например, спрос на банковские пассивы большой, и они дорогие, а активы, например, не генерируются, то есть спрос на кредитование низкий. В этой ситуации не каждая бизнес-модель банка выдержит, и это очень тоже большая проблема, о которой нужно думать и рассуждать именно сквозь призму не какой-то перманентной отчетности, а сквозь призму в целом бизнес-модели кредитной организации».

В феврале более 60% российских банков зафиксировали снижение прибыли или убытки, это на 13 п. п. выше, чем годом ранее. При этом крупнейшие игроки из топ-10, напротив, нарастили прибыль вдвое.

Астон О`Cалливан