ВЦИОМ: половина опрошенных россиян примет участие в торжествах по случаю 9 мая

67% опрошенных россиян считают День Победы «самым важным праздником», а отмечать его в разных формах готовы 82% респондентов. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического центра ВЦИОМ, приуроченного ко Дню Победы.

По данным социологов, готовность праздновать растет с возрастом: среди «младших миллениалов» (родившихся с 1992 по 2000 год) широко отмечать 9 Мая намерены 71%, а в «поколении оттепели» (до 1947 года рождения) — уже 92%. 49% всех респондентов заявили о готовности лично поучаствовать в праздничных торжествах (парады, возложения венков, шествия и так далее). «После периода пандемийных ограничений особенно заметен рост интереса к парадам, шествиям и другим публичным форматам, тогда как более пассивные сценарии — просмотр телевизора, домашние дела, дача, отдых на природе — отходят на второй план»,— поясняет эксперт ВЦИОМа Татьяна Смак в комментарии на сайте центра.

При этом личное отношение россиян к празднику 9 Мая за последние 20 лет заметно изменилось. Доля тех, кто считает, что «это самая большая победа России» в ее истории, «поэтому 9 Мая для нас самый важный праздник», снизилась с 76% в 2005 году до 67% в 2026-м. Доля респондентов, вспоминавших о людских потерях и призывавших «считать 9 Мая не праздником, а днем памяти и скорби», напротив, выросла с 18% до 25%, а среди молодежи этот показатель составляет 40–45%. «По мере смены поколений и ухода живых свидетелей войны акцент смещается от торжества к осмыслению цены Победы»,— комментирует этот факт госпожа Смак. Но это не значит, что для молодых тема становится менее значимой, оговаривается она: с идеей использовать Победу для патриотического воспитания молодежи согласно абсолютное большинство (88%), включая молодые поколения.

Моника Симонян