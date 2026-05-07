Петербуржцы начали скупать бумажные карты на фоне нестабильного интернета

По данным «Эксмо-АСТ», тренд на возвращение к аналоговой картографии стартовал еще в 2023 году, но в условиях ограничений мобильного интернета бумажный носитель снова становится предметом первой необходимости. В отрасли отмечают дефицит квалифицированных картографов на фоне растущего спроса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тренд на возвращение к аналоговой картографии стартовал еще в 2023 году

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Тренд на возвращение к аналоговой картографии стартовал еще в 2023 году

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Мы наблюдаем следующий тренд: чем сложнее и уязвимее становится цифровая картографическая экосистема, тем выше потребность людей в осязаемой, надежной информации»,— сообщила заведующая редакцией «ОГИЗ» издательства АСТ нонфикшн Юлия Данник.

Наиболее заметно выросли продажи бумажных атласов автодорог и туристических карт. В число самых востребованных картографических изданий попали «Атлас автодорог России, стран СНГ и Балтии», карта мира и России, политическая карта мира, а также туристические карты Петербурга.

Кирилл Конторщиков