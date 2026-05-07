Власти Тюмени отказались от салюта в День Победы

В Тюмени отменили праздничный салют в честь Дня Победы. Об этом сообщил мэр Максим Афанасьев в своем канале в MAX.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«Исходя из текущей оперативной обстановки принято решение отказаться от праздничного фейерверка для обеспечения максимальной безопасности горожан»,— написал Максим Афанасьев.

При этом, в День Победы в Тюмени пройдут парад «Салют, Победа!», шествие «Бессмертный полк», а также церемония возложения цветов к Вечному огню. Утром 9 мая на площади Памяти состоится традиционная акция «Рассвет Победы», в рамках которой пройдет салютование. «При необходимости формат мероприятий будет оперативно скорректирован»,— добавил глава города.

Ранее сообщалось, что проезд на нескольких улицах в Тюмени ограничат из-за праздничных мероприятий в честь Дня Победы.

Полина Бабинцева