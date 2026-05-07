Россельхознадзор оштрафовал владельца «Котодеревни» в Нижнем Новгороде

Индивидуального предпринимателя Погребного С.О., который содержит «Котодеревню» в торговом центре «Рио» в Нижнем Новгороде, оштрафовали по ст. 8.53 КоАП РФ («Несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию»), сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора. Размер штрафа не уточняется, максимальное наказание по этой статье для юрлиц составляет 200 тыс. руб.

В ведомстве уточнили, что у предпринимателя есть лицензия на использование животных в зоотеатрах. В «Котодеревне» живут 19 кошек разных пород и возрастов, все они имеют паспорта с отметками о вакцинации против бешенства и вирусных инфекций, а также отметки о профилактических обработках.

Среди нарушений Россельхознадзор указал отсутствие утвержденных режимов участия животных в демонстрации и контактах с посетителями, а также кормового рациона и режима кормления. Не по форме ведутся журналы кормления, наблюдения за животными и уборки помещений, нет плана уборки, а уборочный инвентарь маркирован частично. Также выявлены нарушения маркировки офтальмологических препаратов после вскрытия. Кроме того, предприниматель не оповещал комитет ветеринарии о случае подкидывания животных и о выявлении у котят признаков заболевания.

Добавим, «Котодеревня» попадает в поле зрения Россельхознадзора не в первый раз: в 2025 году предпринимателя оштрафовали за отсутствие лицензии при работе в других регионах.

Галина Шамберина