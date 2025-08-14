В Челябинске организатора выставок с животными оштрафовали за отсутствие лицензии

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора оштрафовало индивидуального предпринимателя, организовавшего выставки с животными в ТРК «Куба» в Челябинске. У него отсутствовала обязательная лицензия, сообщает пресс-служба ведомства.

Инспекторы выявили нарушения во время визита к предпринимателю 11 августа. В ТРК «Куба» он организовал выставки «Котодеревня» с кошками и «Попугайня» с попугаями. В июне этого года у бизнесмена уже выявляли отсутствие лицензии. Тогда он проводил аналогичные выставки в торговых комплексах Магнитогорска. Сотрудники Россельхознадзора выдали предпринимателю предписание и рекомендовали оформить лицензию, однако он так и не выполнил это требование.

В отношении индивидуального предпринимателя составили административный протокол по ч. 2 ст. 8.53 (осуществление деятельности по содержанию и использованию животных без лицензии). Бизнесмену грозит штраф в размере от 100 тыс. до 200 тыс. руб.