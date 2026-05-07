Одного из пострадавших при атаке БПЛА в Чебоксарах доставили в Нижний Новгород

Жителя Чебоксар, пострадавшего при атаке беспилотников 5 мая, экстренно перевезли в ожоговый центр Приволжского медуниверситета в Нижнем Новгороде. Состояние 39-летнего пациента оценивается как стабильно тяжелое, сообщили в пресс-службе ПИМУ.

У чебоксарца имеются ожоги лица I степени площадью менее 5% поверхности тела и двусторонняя пневмония, он находится на искусственной вентиляции легких.

«Врачи сосредоточены на восстановлении самостоятельного дыхания пациента, предотвращении возможных инфекционных осложнений и очищении дыхательных путей от продуктов горения. Отсутствие значительных ожогов кожи вселяет осторожную надежду на благоприятный исход лечения»,— отметили в ПИМУ.

Как писал «Ъ», в результате атаки БПЛА в Чебоксарах погибли два человека, еще более 30 пострадали. В Чувашии ввели режим ЧС регионального уровня. СКР возбудил уголовное дело о теракте.

