При атаке БПЛА двое жителей Чувашии погибли и 32 человека пострадали

В Чувашии после беспилотной атаки погибли два человека и пострадали 32, включая ребенка. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил глава республики Олег Николаев.

По его словам, основной удар пришелся по гражданской инфраструктуре: повреждены 28 многоквартирных домов, где проживают около 8,5 тыс. человек. В двух зданиях нарушены несущие конструкции, жителей разместят в общежитиях и пунктах временного размещения.

Часть пострадавших уже получила медицинскую помощь, остальные находятся в стационарах. В регионе развернуты пункты временного размещения, ведется оценка ущерба и подготовка к выплате компенсаций.

Анна Кайдалова