Львова-Белова: с начала СВО в России погибли 85 детей

С начала специальной военной операции на Украине в России погибли 85 детей, 503 были ранены. Об этом сообщила уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова

По словам детского омбудсмена, эти цифры она озвучила на встрече со специальным представителем генсека ООН по вопросам детей и вооруженных конфликтов Ванессой Фрезье в конце апреля.

«Говорили о том, что растет количество детей, которые завербованы украинской стороной, вовлечены в экстремистскую деятельность»,— рассказала омбудсмен в интервью ИС «Вести». Она отметила, что сначала подросткам предлагают легкий заработок, после чего запугивают и подталкивают их к преступлениям.

Мария Львова-Белова уточнила, что для российской стороны было важно рассказать об этом и об инфраструктуре, которая была разрушена ВСУ за время СВО. Она подчеркнула, что повреждены и разрушены, в том числе, школы, больницы и жилые дома. По словам омбудсмена, Россия пока не видит реакции ООН на предоставленную им информацию.