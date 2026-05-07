Обвиняемая в даче взятки полиции мать троих детей избежала СИЗО

Как стало известно “Ъ”, в подмосковном городе Видное благодаря позиции прокуратуры следствию не удалось отправить в СИЗО мать троих детей, обвиняемую в покушении на дачу взятки должностному лицу. Следователь Следственного комитета РФ, обращаясь 7 мая в Видновский горсуд, настаивала на двухмесячном аресте местной жительницы Раисы Волковой.

Женщина вместе с мужем Николаем Меренцовым, как сообщал “Ъ”, обвиняется в преступлении коррупционной направленности. Якобы за незаконное вознаграждение они через полицию добились задержания, а затем и ареста своего соседа по коттеджному поселку «Южная долина» Антона Баукина. Последний обещал Николаю Меренцову, обвинявшемуся в рэкете, обеспечить прекращение уголовного преследования или его замену на участие в СВО. За свои услуги Баукин запросил 35 млн руб, однако Меренцов в январе 2025 года был осужден на семь с половиной лет. Решальщик же позднее был арестован по подозрению в мошенничестве.

Адвокат Раисы Волковой Алексей Михальчик рассказал “Ъ”, что после вмешательства надзора обвиняемой была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Это означает, что с 22 часов вечера до 6 утра она должна находиться дома, а кроме того, не может пользоваться мобильным телефоном.

Защитник отметил, что будет добиваться прекращения ее уголовного преследования в связи с отсутствием события преступления. «Впервые сталкиваюсь с тем, чтобы сведения, изложенные в протоколе допроса потерпевшей Волковой по делу о мошенничестве, затем использовались в качестве доказательств ее вины по делу о взятке»,— отметил господин Михальчик.

Николай Сергеев