В Екатеринбурге арестовали историка Олега Новоселова

Верх-Исетского районный суд Екатеринбурга арестовал историка Олега Новоселова по делу о склонении или вербовке к содействию террористической деятельности. Об этом 66.ru сообщили в пресс-службе суда. Подробности дела раскрываются.

Фото: @Kidzuki

Издание точно не указывает часть и номер статьи, по которой квалифицированы действия Олега Новоселова. Судя по тексту материала, речь идет о — ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ. Росфинмониторинг внес историка в список террористов и экстремистов — это значит, что его счета заблокированы.

Олег Новоселов — это историк-исследователь. Специализируется на изучении политических репрессий сталинского периода на Урале. Сотрудничал с местным отделением «Мемориала» (признан в России экстремистским и запрещен, включен в реестр иноагентов).

В сентябре 2025 года Олег Новоселов сообщил, что в государственных архивах историкам перестали выдавать дела репрессированных. Доступ к материалам решили открывать только для родственников. Такие меры, по словам Олега Новоселова, сделали невозможным исследования политических репрессий.