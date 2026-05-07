Машино-мест нет

Ульяновский областной суд признал незаконными нормативы количества машино-мест у многоквартирных домов (МКД). Иск к областному минимущества подавали два жителя Ульяновска. Сейчас в регионе установлен коэффициент не менее 0,4 парковочного места для стандартного жилья и 0,3 — для муниципального. Истцы считают, что такие нормативы приняты в интересах застройщиков. Глава комитета по строительству областного парламента Дмитрий Грачев признает проблему и считает, что главным выгодопреобретателем от этой схемы являются застройщики. Чиновники готовы изучить практику других регионов, но уже говорят о том, что повысить коэффициент при застройке в центральных районах города — очень сложная задача.

Ульяновский областной суд в полном объеме удовлетворил иск инженера-проектировщика Константина Сосина и активистки инициативной группы, противостоящей точечной застройке, Елены Абрамовой к региональному минимущества. Они требовали признать недействующими региональные нормативы градостроительного проектирования (РНГП) в части количества машино-мест около МКД. Информация об этом размещена на сайте облсуда. Год назад эти же истцы через суд добились признания недействительным норматива 0,27 машино-места на одну квартиру, установленного мэрией Ульяновска.

В регионе в настоящее время действует приказ министерства строительства и архитектуры Ульяновской области № 45-пр от 18 марта 2020 года (в редакции от 19 сентября 2022 года), согласно которому РНГП по парковочным местам у МКД составляют 0,4 машино-места на одну квартиру — для стандартного жилья и 0,3 — для муниципального или специализированного.

В своем иске Константин Сосин и Елена Абрамова заявляли, что нормативы занижены и в Ульяновске парковка автомобиля около дома становится большой проблемой. Особенно остро это проявляется в частном секторе, где часто нет тротуаров, узкие дороги, но все равно на небольших участках строятся МКД. Инициаторы судебного обращения также обратили внимание на то, что региональные требования по парковкам оказались в три раза ниже нормативного коэффициента, рекомендованного сводом правил «Градостроительство» (СП 42.13330.2016), утвержденным приказом Минстроя РФ. В суде господин Сосин заявил, что в 2020 году действовал другой, «адекватный норматив», соответствующий СП «Градостроительство» (1,2 машино-места), но в 2022 году комиссия по градостроительству и архитектуре Единого градсовета при главе региона, возглавляемая Ольгой Мельниковой, снизила его. В суде истцы заявили, что, по их мнению, норматив был снижен в интересах застройщиков.

Прокуратура поддержала требования истцов.

Представители регионального минимущества доводы истцов не признали и представили свои расчеты, согласно которым получалось, что принятые нормативы для региона законны. Тем не менее суд признал установленные РНГП (0,4 и 0,3) недействительными.

По данным исследования юрагентства «Кучембаев и партнеры» (Москва), проведенного летом прошлого года, Ульяновск входит в число региональных центров с самыми низкими нормативами по количеству машино-мест у МКД. В среднем по стране этот показатель — 0,8 на одну квартиру. Так, говорится в исследовании, при строительстве МКД на 100 квартир в Челябинской области в среднем выделяется 200 машино-мест (официально сейчас в Челябинске установлен норматив 1,2). В Брянской области на 100 квартир выделяется 150 машино-мест, при этом для престижных ЖК коэффициент уже равен 2,0, для массового жилья — 1,5, для социального — 0,8. В Курганской области на 100 квартир приходится 150 машино-мест, а по официальным требованиям для высококомфортного жилья необходимо 2,5 машино-места на квартиру, 2,0 — для комфортного, 1,5 — для массового и 0,8 — для социального. Ульяновская область находится на 91-м месте из 94-х регионов (40 машино-мест на 100 квартир). Ниже обеспечение МКД парковками только в Воронежской области (36,67), в Москве (28,27) и в Волгоградской области (25,82). По словам главы юрагентства Алмаза Кучембаева, «в регионах нередко срабатывают политические мотивы, и органы власти выдают разрешения на строительство, не обращая внимания на нарушения этих требований».

Министр имущественных отношений, градостроительной деятельности и цифрового развития Олег Ягфаров в беседе с «Ъ» сказал, что «обжалование решения суда в любом случае будет». «Если принять норматив 1,2, который предлагают истцы, то вокруг каждого МКД будет футбольный стадион. У нас тогда земли не хватит. Как житель региона я, безусловно, за такой норматив, но это было бы справедливо для строительства на новых территориях, за городом. А строить в центре на какой-нибудь освободившейся территории с предлагаемым нормативом просто невозможно»,— заметил министр. В то же время он пояснил, что дал задание своим сотрудникам проанализировать коэффициенты машино-мест и судебную практику других регионов, а также возможности развития парковочной инфраструктуры в областном центре, позволяющей снизить нагрузку на площади МКД.

Председатель профильного комитета регионального заксобрания Дмитрий Грачев признает, что нормативы на машино-места для МКД в Ульяновской области (и особенно для Ульяновска) «явно занижены». Он отмечает, что все это выгодно застройщикам, поскольку снимает проблемы получения разрешения на строительство на ограниченных земельных участках, где не хватает места для большого количества парковок, «особенно в случаях точечной застройки в центре города». «Но в итоге это ведет к появлению новых проблем, точек социальной напряженности, конфликтов, просто к ухудшению уровня благоустройства, захвата газонов и зеленых зон общего пользования. Я думаю, нормативы должны быть обязательно пересмотрены и приближены к рекомендуемым федеральным стандартам. Пусть не полностью, но надо искать компромисс», — сказал депутат, пообещав изучить мотивировочную часть решения суда и обсудить эту тему с региональным минимущества.

Сергей Титов, Ульяновск