Курсант проекта по обучению операторов БПЛА осужден за госизмену

Житель Краснодара, обучавшийся на курсах операторов БПЛА «Кибердром», признан виновным в совершении государственной измены, а также в публичных призывах к экстремистской и террористической деятельности, сообщают управление ФСБ России по Краснодарскому краю и прокуратура региона. Южный окружной военный суд приговорил его к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Суд установил, что 21-летний Алексей Зубарев разделял идеи сепаратизма и вступил в террористическую организацию, действующую в интересах спецслужб Украины. По заданию кураторов молодой человек стал участником федерального проекта «Кибердром» и был зачислен на курсы подготовки специалистов по управлению беспилотниками. Получив доступ к специализированным обучающим лекциям и другим материалам ограниченного распространения, Алексей Зубарев направил эти сведения человеку, связанному с военной разведкой Украины.

Кроме того, Алексей Зубарев, используя аккаунт в Telegram, размещал в открытом доступе комментарии сепаратистского толка, в том числе с призывами к насильственным действиям в отношении лиц русской национальности, а также к свержению действующей власти РФ, сообщили в УФСБ.

Анна Перова, Краснодар